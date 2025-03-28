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Chongqing Iron & Steel, Chongqing Steel Group'un üretim hatlarını satın almayı planlıyor

Cuma, 28 Mart 2025 14:40:31 (GMT+3)   |   Şanghay

Chongqing merkezli Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron & Steel Company Ltd. (Chongqing Iron & Steel Co.), ana şirketi Chongqing Iron and Group'un (Chongqing Steel Group) toplam dört adet üretim hattını 1,081 milyar RMB (150 milyon $) asgari teklif koşuluyla açık ihalede satışa çıkardığını ve kendisinin de ihaleye katılmayı planladığını duyurdu.

Üretim hatları arasında bir adet 4.100 mm kalın levha, bir adet 2.700 mm çelik levha, bir adet filmaşin ve bir adet 16-50 mm ebatlı inşaat demiri üretim hattı bulunuyor. Söz konusu hatlar halihazırda Chongqing Steel Group tarafından Chongqing Iron & Steel Co.'ya kiralanmış durumda ve kira sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde sona eriyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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