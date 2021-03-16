﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Chhattisgarh hükümeti NMDC’nin çelik tesisi projesinin çoğunluk hissesini alacak

Salı, 16 Mart 2021 15:04:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaleti, devlete bağlı madenci NMDC Limited’in yeni çelik tesisi projesinin hisseleri satılmaya başlandığında, projenin çoğunluk hissesini almaya karar verdi.

Bir hükümet yetkilisi, yıllık 3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin NMDC tarafından Chhattisgarh’da inşa edildiğini ve bu yıl içinde üretime başlamasının belirlendiğini söyledi. Chhattisgarh eyalet hükümeti ise, merkezi hükümetin kararı üzerine projenin %51 hissesinin alınması kararını onayladı.

Yerel halk projenin inşası için arazisini verdiği ve tesisin yönetiminin eyalet hükümetinde olması yerel halkın kalkınmaya yönelik çıkarlarını koruyacağı için, Chhattisgarh eyaleti projenin yönetiminin özel bir yatırımcı yerine kendinde olmasını istedi.

Merkezi hükümetin Ekonomik İlişkiler Kabine Kurulu, daha önceden NMDC Limited’in çelik tesisi projesinin %51 hissesinin özel bir yatırımcıya satılmasını onaylamıştı.

Projenin inşasının, yapısal montajının ve ekipman yüklemesinin yaklaşık %95’i tamamlandı ve kok fırınının güç kaynağına elektrik verilmeye bile başlandı. Sıcak sac deneme üretiminin ise bu yılın Temmuz ayı civarında yapılması bekleniyor.


Etiketler: NMDC  Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Mar

Hint AMNS Odisha hükümetiyle yeni çelik tesisi projesi için mutabakat anlaşması imzaladı
01  Mar

POSCO Andhra Pradesh’te entegre çelik tesisi inşa edebilir
26  Şub

Hindistan’ın nihai mamul üretimi 2020-21 mali yılında %10 düşecek
24  Şub

SAIL’ın Durgapur tesisi Indian Railways’e ilk dövme çelik tekerlek teslimatını gerçekleştirdi
17  Şub

Hint Chromeni Steels entegre paslanmaz çelik tesisi inşaatına başladı