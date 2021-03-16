Chhattisgarh hükümeti NMDC’nin çelik tesisi projesinin çoğunluk hissesini alacak

Salı, 16 Mart 2021 15:04:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaleti, devlete bağlı madenci NMDC Limited’in yeni çelik tesisi projesinin hisseleri satılmaya başlandığında, projenin çoğunluk hissesini almaya karar verdi.

Bir hükümet yetkilisi, yıllık 3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin NMDC tarafından Chhattisgarh’da inşa edildiğini ve bu yıl içinde üretime başlamasının belirlendiğini söyledi. Chhattisgarh eyalet hükümeti ise, merkezi hükümetin kararı üzerine projenin %51 hissesinin alınması kararını onayladı.

Yerel halk projenin inşası için arazisini verdiği ve tesisin yönetiminin eyalet hükümetinde olması yerel halkın kalkınmaya yönelik çıkarlarını koruyacağı için, Chhattisgarh eyaleti projenin yönetiminin özel bir yatırımcı yerine kendinde olmasını istedi.

Merkezi hükümetin Ekonomik İlişkiler Kabine Kurulu, daha önceden NMDC Limited’in çelik tesisi projesinin %51 hissesinin özel bir yatırımcıya satılmasını onaylamıştı.

Projenin inşasının, yapısal montajının ve ekipman yüklemesinin yaklaşık %95’i tamamlandı ve kok fırınının güç kaynağına elektrik verilmeye bile başlandı. Sıcak sac deneme üretiminin ise bu yılın Temmuz ayı civarında yapılması bekleniyor.