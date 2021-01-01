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Cezayirli El Hadjar hammadde tedarikinde hükümetin yardımını alacak

Şirket uzun yıllardır hükümetin yenileme programına tabi. Bakanlığa göre, şirketin en baştan hammadde ithalatına izin ...

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