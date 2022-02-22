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Cezayir ve Katar AQS’nin üretim kapasitesini artırmak amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 22 Şubat 2022 14:17:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Katar Ticaret ve Sanayi bakanı ile Cezayir Ticaret ve İhracat Geliştirme bakanı huzurunda Qatar Mining CEO’su ve Cezayir Katar Büyükelçisi arasında Katar’da imzalanan mutabakat anlaşması dahilinde, Algerian Qatari Steel (AQS) geniş kapsamlı yatırımının bir parçası olarak üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor.

Piyasa kaynakları söz konusu anlaşmayla birlikte AQS’nin ham çelik üretim kapasitesinin iki kat artışla yıllık 4 milyon mt’a çıkarılması için fizibilite çalışması yapılmasının amaçlandığını ifade etti. Cezayir merkezli Bellara Sanayi Bölgesi’nde yer alan şirket ve Tosyalı Algerie ülkenin en büyük entegre üreticilerinden ikisi olarak tanınıyor. AQS’de Cezayir’in %51, Katar’ın ise %49 hissesi bulunuyor.

Her iki ülkenin de güçlü bir ortaklık vasıtasıyla demir çelik sektörlerini geliştirmek üzere anlaşmayı imzaladığı öğrenildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, AQS’nin kapasite artırımıyla sayesinde yerel çelik talebi karşılanacak ve üretim fazlasıyla ihracat desteklenecek.


Etiketler: Kuzey Afrika  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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