Cezayir kütük, inşaat demiri ve hurdadaki KDV oranını revize etti

Salı, 05 Ocak 2021 17:14:14 (GMT+3) | İstanbul

Cezayirli otoriteler yeni yıla yerel çelik ve hammaddelerin vergilendirme sisteminde ciddi değişiklikler yaparak başladı.

Cezayirli yetkililer yeni yıla yerel çelik ve hammaddelerin vergilendirme sisteminde ciddi değişiklikler yaparak başladı.

Piyasa kaynaklarına göre, kütük ve inşaat demiri üzerindeki katma değer vergisi (KDV) oranı %9’dan %19’a çıkarıldı, böylece bu ürünlerdeki KDV filmaşinle aynı seviyeye geldi. Yerel piyasa kaynaklarından biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Bu hamle hükümetin gelirlerini artırmak ve ithalatı azaltmak için yapıldı,” dedi. Öte yandan Cezayir, yerel hurda satışlarından aldığı vergiyi %19’dan %9’a indirdi. Değişiklikler 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli.