﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çemtaş’ın satış geliri Ocak-Eylül döneminde %99,7 artış gösterdi

Çarşamba, 27 Ekim 2021 10:10:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Çemtaş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 90,18 milyon TL net kâra kıyasla 169,06 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde, şirketin satış geliri yıllık %99,7 artışla 1,01 milyar TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 66,78 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 225,50 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu döneminde, Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %18,55 artışla 133.850 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %17,45 artışla 121.304 mt oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %16,33 artarak 75.902 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %15,20 artışla 41.427 mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: kütük  mali sonuçlar  Türkiye  Avrupa  yarı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Eki

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde yükseldi
19 Eki

Kardemir uzun bir aranın ardından kütük satışlarını açıp aynı gün içinde kapattı
08 Eki

Türkiye kütük piyasası yüksek fiyat seviyelerini test etmeye başladı
08 Eki

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %100 arttı
04 Eki

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Eylül’de aylık %1,23 arttı