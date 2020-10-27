Çemtaş’ın satış geliri Ocak-Eylül döneminde %3,5 düşüş gösterdi

Salı, 27 Ekim 2020 15:42:55 (GMT+3) | İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında Çemtaş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 41,93 milyon TL net kâra kıyasla 90,18 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde, şirketin satış geliri yıllık %3,5 düşüşle 508,43 milyon TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 41,05 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 66,78 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu döneminde, Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %5,3 artışla 112.903 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %0,9 artışla 103.280 mt oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 düşerek 65.245 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %3,9 düşüşle 35.960 mt seviyesinde yer aldı.