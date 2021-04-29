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Çemtaş’ın satış geliri ilk çeyrekte %62,7 artış gösterdi

Perşembe, 29 Nisan 2021 11:08:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İlk çeyrekte Çemtaş, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 15,51 milyon TL net kara kıyasla 34,79 milyon TL net kar açıkladı. Aynı dönemde, şirketin satış geliri yıllık %62,7 artışla 292,44 milyon TL olurken, faaliyet karı ise bir önceki yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 13,38 milyon TL’ye kıyasla düşüş göstererek 46,99 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu döneminde, Çemtaş'ın kütük üretimi yıllık %9,57 artışla 46.190 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %16,18 artışla 41.626 mt oldu.

Bu yılın ilk üç ayında, şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yılın aynı dönemine göre %17,15 artarak 28.562 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %14,36 düşüşle 12.957 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: kütük  yarı ürünler  çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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