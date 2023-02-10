CELSA yeni havalimanı için Acciona’ya düşük emisyonlu çelik tedarik edecek

Cuma, 10 Şubat 2023 12:17:47 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli uzun çelik üreticisi CELSA Group, ülkenin altyapı ve yenilenebilir enerji geliştiricisi Acciona'ya Palma de Mallorca'da yer alan Sant Joan havalimanındaki yenileme ve genişletme çalışmalarında kullanılması için yuvarlak, düşük emisyonlu çelik tedarik edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre CELSA, eski terminalin yıkılmasından elde edilecek metalleri düşük karbon emisyonlu elektrik ark ocağında işleyerek 7.000 ton yuvarlak çelik üretecek ve Acciona’ya teslim edecek. Bu iş birliğiyle iki temel sürdürülebilirlik hedefine ulaşılacak: “Bir yandan, terminalin yıkımı sayesinde elde edilen çelik havalimanına geri dönmüş olacağı için döngüsellik açısından gelişme kaydedilmiş olacak. Öte yandan İspanya'da benzer teknolojiyle üretim yapan tesislerin ortalamasına göre karbon emisyonunda %40'ın üzerinde azalma sağlanacak. Bu da 1.900 tondan fazla karbon salımının önlenmesi anlamına geliyor”.