CELSA: Uzun çelik tüketimi ağırlıklı olarak Asya'da ve bu durum sürecek

Pazartesi, 15 Mart 2021 18:20:05 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli CELSA Group’un Uluslararası Satış Müdürü Alexander Gordienko, 15 Mart Pazartesi günü 1.000’e yakın gerçek katılımcıyla online olarak gerçekleştirilen SteelOrbis 2021 İlkbahar Konferansı & 84. IREPAS Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, küresel ekonomik büyümenin beklentileri aştığını ve 2020 yılının ikinci yarısındaki beklenenden daha güçlü performansı sayesinde sadece %3,5 daraldığını belirtti. Bu bağlamda, 2020 yılında gelişmiş ekonomiler yıllık %4,9 daralırken, gelişmekte olan ülkeler bir önceki yıla göre sadece %2,4 daraldı. CELSA’ya göre, bu yıl ise gelişmiş ekonomilerin %4,3, gelişmekte olan ekonomilerin ise %6,3 büyümesi bekleniyor. Gordienko, tıbbi müdahaleye erişim, hükümet desteği, ülkeler arası salgına maruz kalma ve krize giren yapısal özelliklere bağlı olarak toparlanmanın gücünün ülkeler arasında değişiklikler göstereceğini tahmin belirtti ve her yerde V şeklinde bir toparlanma beklendiğini, ancak bu toparlanmaların hükümet politikalarına bağlı olacağını söyledi.

Gordienko, Avrupa inşaat sektörünün 2020 yılında pandemiden dolayı büyük bir darbe alırken, büyüme açısından en kötü performans gösteren ülkelerin İngiltere ve Fransa olduğunu belirtti. Ancak, sektörün 2021 sonunda Covid-19 öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor.

Küresel çelik sektörü içinse CELSA yetkilisi, küresel çelik üretiminin yalnızca %1 düştüğünü, ancak Çin sayılmazsa bu seviyenin %8'e çıktığını söyledi. Gordienko, küresel çelik talebi konusunda, “Çin, çelik tüketimi konusunda hem yerel hem de yabancı üreticilerden yaptığı alımlarla dünya birincisi oldu. Çin sayesinde 2020 için beklenen büyük çöküş yaşanmadı,” ifadelerini kullandı. CELSA’ya göre, dünyadaki çelik talebinin 2020 yılında kaydedilen 1,65 milyon tondan 1,72 milyon tona yükselmesi bekleniyor, ancak bu seviye hala 2019 yılında kaydedilen seviyenin %3 altında yer alıyor.

CELSA yetkilisi, Çin’in geçtiğimiz yılın Haziran ayından Eylül ayına kadar geçen dört ay boyunca net çelik ithalatçısı olduğunu ve Çin hükümetinin büyük altyapı programlarının küresel piyasayı desteklediğini belirtti. Çin’in yüksek fırınların elektrik ark ocaklarıyla değiştirilmesi gibi çevresel önlemler almasıyla demir cevherine daha az bağımlı olacağını ve hurdaya olan bağlılığının artacağını belirtti.

Gordienko, uzun mamul segmenti için ise 2020 yılında tüm ürünlerin tüketiminin %0,7 arttığını belirtti. Bu bağlamda, filmaşin ile ticari profil üretimi sırasıyla %2 ve %3,2 artarken, profil üretimi ile inşaat demiri üretimi sırasıyla %3,2 ve %0,6 düşüş gösterdi. İnşaat demiri tüketimi %0,6 azaldı ve çoğunlukla salgından etkilenen üçüncü dünya ülkelerinde düşüş kaydetti. Çin, toplam uzun mamul tüketimindeki payını artırarak %61,2’ye çıkardı.

Küresel piyasadaki çelik talebiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Gordienko, “Uzun ürün tüketiminin büyük bir kısmı şu anda Asya’da ve bu durum devam edecek. İthal çelikte büyüme görülen pazar olarak, ABD’ye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. ABD’de yapılacak geniş inşaat harcamaları masaya yatırılmış durumda ve çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bu harcamaların bir kısmı bile yapılırsa, yeni bir 'süper altyapı ürünleri döngüsü' görebiliriz,” dedi.