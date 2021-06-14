﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CELSA Fransa pazarındaki varlığını genişletmek için Van Merkstein ile iş birliği yapıyor

Pazartesi, 14 Haziran 2021 15:51:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, İspanya merkezli uzun mamul üreticisi CELSA Group, Celsa’nın uzun mamul piyasasında lider olmayı hedeflediği 2017-2021 Stratejik Planı doğrultusunda, Fransa, Belçika ve Hollanda’daki operasyonlarını genişletmek için Hollanda merkezli Van Merkstein International’ın Fransa merkezli bağlı kuruluşu Intersig France ile iş birliği yapacak. CELSA’nın Fransa’da bulunan Bayonne tesisindeki yeni haddehanesinde üretilecek ürünler Intersig France’e tedarik edilecek.

60 milyon €’luk yatırımla bu yılın sonundan önce üretime başlaması planlanan yeni haddehane, inşaat ve otomotiv sektörlerinde kullanılmak üzere yıllık 550.000 mt haddelenmiş mamul üretim kapasitesine sahip olacak.


Etiketler: Fransa  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

08  Haz

ArcelorMittal karbon salımını azaltmak için Fos-sur-Mer’e yatırım yapacak
08  Haz

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Nisan döneminde %30,4 artış gösterdi
08  Haz

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Nisan döneminde %28,2 arttı
28  May

Fransa’da üretici fiyatları Nisan’da aylık bazda sabit kaldı
24  May

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %9 arttı