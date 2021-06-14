CELSA Fransa pazarındaki varlığını genişletmek için Van Merkstein ile iş birliği yapıyor

Pazartesi, 14 Haziran 2021 15:51:55 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, İspanya merkezli uzun mamul üreticisi CELSA Group, Celsa’nın uzun mamul piyasasında lider olmayı hedeflediği 2017-2021 Stratejik Planı doğrultusunda, Fransa, Belçika ve Hollanda’daki operasyonlarını genişletmek için Hollanda merkezli Van Merkstein International’ın Fransa merkezli bağlı kuruluşu Intersig France ile iş birliği yapacak. CELSA’nın Fransa’da bulunan Bayonne tesisindeki yeni haddehanesinde üretilecek ürünler Intersig France’e tedarik edilecek.

60 milyon €’luk yatırımla bu yılın sonundan önce üretime başlaması planlanan yeni haddehane, inşaat ve otomotiv sektörlerinde kullanılmak üzere yıllık 550.000 mt haddelenmiş mamul üretim kapasitesine sahip olacak.