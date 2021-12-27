CELSA France yeni haddehanesinde deneme üretimine başladı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 16:05:03 (GMT+3) | İstanbul

İspanyol çelik üreticisi CELSA Group’un bağlı kuruluşu CELSA France, Bayonne tesisinde inşa ettiği yeni haddehanesinde, fırının devreye alınmasıyla ve ilk ürünün üretilmesiyle birlikte deneme üretimine başladığını duyurdu.

65 milyon € yatırım ile hayata geçirilen ve üretim kapasitesi yıllık 550.000 mt seviyesinde yer alacak yeni haddehane sayesinde şirket, filmaşin tüketimi yıllık yaklaşık 20 milyon mt seviyesinde yer alan Avrupa piyasasına açılabilecek. Tam kapasite faaliyet gösterdiğinde, söz konusu haddehaneden elde edilen satış gelirlerinin yıllık yaklaşık 300 milyon € olması bekleniyor.

CELSA, yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte CELSA France’ın, nihai mamul üretimi yapabileceğini ve böylelikle yüksek katma değerli ürünlerin bulunduğu bir pazara doğrudan erişim sağlayabileceğini belirtirken, kârlılığın artacağını ekledi. Ayrıca, şirketin Fransa, Belçika, Hollanda ve Kuzey İspanya piyasalarına erişimi kolaylaşacak. Fransa’nın güneyinde yer alan üretim tesisi sayesinde CELSA’nın ürün portföyü beraberinde bulunduğu piyasalar genişleyecek ve teslimat süreleri ile müşteri hizmetleri iyileştirilirken, bölgede doğrudan faaliyet gösterilebilecek.

CELSA France, yakın zaman önce ürünlerinin bir kısmını satın alacak Intersig France ile stratejik iş birliği anlaşması imzalamıştı.