CELSA: Artan navlun ve lojistik sorunlar mamul piyasasını baskılıyor

Pazartesi, 18 Ekim 2021 17:34:14 (GMT+3) | İstanbul

Bugün, online olarak gerçekleştirilen SteelOrbis 2021 Güz Konferansı & 85. IREPAS Toplantısı’nda, İspanya merkezli uzun mamul üreticisi CELSA Group’un İhracat Müdürü Alexander Gordienko, bu yıl küresel ekonominin, Covid-19 pandemisine yönelik alınan önlemlere rağmen, beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Bu sayede, gelişmiş ülkelere yönelik ekonomik büyüme tahmini, ABD ekonomisinin beklenenden çok daha fazla toparlanması sonucunda, Nisan ayında açıklanan %5,1’den Temmuz ayında %5,6’ya yükseltildi. Ancak, gelişmekte olan ekonomilere yönelik görünüm, aşılama hızının yavaş olması nedeniyle zayıf ve Gordienko büyümenin gelişmiş ülkeler kadar istikrarlı ve hızlı olmayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Gordienko, Avrupa inşaat sektöründe, Covid-19 pandemisine bağlı yaşanan kayıpların çoğunun, bu yıl içerisinde geri kazanılabileceğini dile getirdi. Öyle ki, 2020 yılında %5,1 düşüş gösteren inşaat sektörü üretiminin bu yıl %4’ten fazla artış göstermesi bekleniyor.

Küresel çelik sektöründeki mevcut duruma ve görünüme yönelik bilgi veren Gordienko, küresel ham çelik üretiminin bu yıl, %2,7 artışla 1,91 milyar mt seviyesine çıkmasının; ham çelik talebinin ise %5,8 artışla 1,87 milyar mt olmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca, bu yıl arz ve talep arasındaki farkın açılmasının çelik fiyatlarının sertçe artmasına neden olduğunu ifade etti. Önümüzdeki yıl, çelik talebinin %2,8 artarak 1,92 milyar mt seviyesine yükselmesi bekleniyor. Gordienko ayrıca, Çin’deki güçlü çelik ithalat ve ihracatının çelik üreticilerine küresel piyasalarda fiyatlarını makul seviyelerde tutma fırsatı sağladığının altını çizdi.

Gordienko, bu yıl içerisinde, uzun mamul tüketiminin, %6,8 artışla 1 milyar mt’a yaklaşmasının beklendiğini dile getirdi. Filmaşin, inşaat demiri, ticari profil ve profil talebinin sırasıyla %3,9, %6,4, %10 ve %9,7 artması bekleniyor. Gordienko, bu yıl içerisinde, önce filmaşin tüketiminin arttığını ve talebinin çok iyi seyrettiğini, filmaşindeki performansın tüm uzun mamul fiyatları ile tüketimini artırdığını söyledi. Şimdi ise altyapıya yönelik yapılan harcamalar ve bina inşaatlarıyla birlikte diğer uzun mamullerin tüketimi de benzer seviyelere yetişiyor.



Öte yandan, Gordienko, küresel inşaat demiri tüketiminin, 443 milyon mt’a ulaşacağının tahmin edildiğini ve söz konusu seviyesinin, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti. Çin’in, %60,7 ile en fazla inşaat demiri tüketimi yapan ülke olması bekleniyor. Fiyat bakımından, “bu yılın alışılmadık bir yıl” olduğunu vurgulayan Gordienko, “Yılın başında fiyatlar şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştıysa da artık yüksek navlun oranları ve lojistik sektöründeki sıkıntıların baskısı altında kaldı. Sonuç olarak, piyasa hız kaybetti,” yorumunu yaptı.