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CELSA alacaklı bankalarla anlaşma sağlanmazsa 550 milyon € devlet yardımını kaybedecek

Çarşamba, 15 Haziran 2022 13:57:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya’da devlete bağlı Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), finansal sıkıntı içinde olan çelik şirketi CELSA’nın kurtarılması için 550 milyon € değerinde finansman tahsis etti. Söz konusu miktar şimdiye kadar İspanyol bir şirkete verilen en büyük finansman oldu. Ancak başta Goldman Sachs ve Deutsche Bank olmak üzere şirketin alacaklıları söz konusu finansmanın kullanılmasına engel oluyor. Finansman ayrıca Avrupa Komisyonu’nun onayını bekliyor.

2018 yılında CELSA’nın borçlarını diğer bankalardan %90’a varan büyük indirimlerle satın alan bu bankalar, şimdi yıllık gelirin %80’e yakınını istiyor. Alacaklılar şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasının ardından elde ettiği ilk 550 milyon €’luk faaliyet gelirini ve 2029 yılına kadar elde edilecek gelirin %49’unu talep ediyor. CELSA’nın bu koşulları kabul etmek konusundaki isteksizliği şirketin toparlanmasını riske atıyor. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez şirketin kurtarılmasına yardımcı olmak için Deutsche Bank’ın başkanı ile görüştü, ancak bankanın bu konudaki tutumunun değişmediği anlaşılıyor.

CELSA başkanı Francesc Rubiralta alacaklı fonlarının “şirketi hiçbir zaman finanse etmediğini ve şirketin stratejik planıyla bağlantısı olmadığını” söylerken, alacaklılara göre SEPI’nin finansmanının önündeki tek engel Rubiralta ailesinin ekonomik çıkarları.

Taraflar 28 Haziran tarihine kadar bir anlaşmaya varamazlarsa, SEPI finansmanının süresi 30 Haziran’da sona ereceğinden CELSA’nın istihdamı ve stratejik planı riske girecek.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği 

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