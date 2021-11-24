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Çelik ve çimento fiyatları acilen düşmezse Hint müteahhitler konut fiyatlarını %10-15 artırmak zorunda kalacak

Çarşamba, 24 Kasım 2021 10:38:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Müteahhitler Konfederasyonu (Credai), çelik ve çimento gibi başlıca girdilerin fiyatlarının düşmemesi halinde ülkede konut fiyatlarının bu yıl içerisinde %10-15 artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Credai, inşaat girdilerine uygulanan mal ve hizmet vergisinin düşürülmesi ile fiyatlandırmaları denetleyen düzenleme kurumunun kurulması seçeneği dahil olmak üzere çelik ve çimento fiyatlarına müdahale edilmesi amacıyla hükümete çağrıda bulundu.

Covid-19 pandemisine, tam karantina önlemlerine, işçi sıkıntısına ve tedarik zincirindeki aksaklıklara bağlı olarak inşaat sektöründe yaşanan gecikmelerin, bina inşaat maliyetlerini, geçtiğimiz 18 aylık süreçte, %10-15 yükselttiği belirtildi.

Çelik ve çimento fiyatları acilen düşmeye başlamazsa, müteahhitlerin, konut fiyatlarını %10-15 artırmak zorunda kalacağı ve müteahhitlerin, girdi maliyetlerini kaldırmaya devam edecek güçlerinin bulunmadığı da eklendi.


Etiketler: Hindistan  inşaat  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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