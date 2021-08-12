Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin satış gelirleri Ocak-Haziran döneminde arttı

Perşembe, 12 Ağustos 2021 15:59:55 (GMT+3) | İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, bu yılın Ocak-Haziran dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket tarafından yayımlanan mali sonuç raporuna göre, Çelik Halat ve Tel Sanayii bu yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 11,59 milyon TL zarara kıyasla 182.662 TL net kâr bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %116,2 artışla 292,40 milyon TL oldu.

Aynı dönemde, Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %95,3 artışla 108,67 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %148 artışla 20,11 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %132,9 artışla 59,01 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii'nin yurt içi satışları Ocak-Haziran döneminde yıllık %106 artarken, yurt dışı satışları da %121 artış gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi satışların toplam satış gelir içindeki payı ilk altı ayda %49’dan %47’ye gerilerken, yurt dışı satışların payı %51’den %53’e yükseldi.