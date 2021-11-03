Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %96,1 arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 10:26:45 (GMT+3) | İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket tarafından yayımlanan mali sonuç raporuna göre, Çelik Halat ve Tel Sanayii bu yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 14,15 milyon TL zarara kıyasla 2,32 milyon TL net kâr bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %96,1 artışla 453,78 milyon TL oldu.

Aynı dönemde, Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %78,3 artışla 181,37 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %130,5 artışla 30,71 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %122,2 artışla 90,57 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin yurt içi satışları Ocak-Eylül döneminde yıllık %88 artarken, yurt dışı satışları da %100 artış gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi satışların toplam satış gelir içindeki payı ilk dokuz ayda %48’den %47’ye gerilerken, yurt dışı satışların payı %52’den %53’e yükseldi.