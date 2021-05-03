Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin satış gelirleri birinci çeyrekte arttı

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 11:34:03 (GMT+3) | İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket tarafından yayımlanan mali sonuç raporuna göre, Çelik Halat ve Tel Sanayii bu yılın birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde 3,63 milyon TL zarara kıyasla 2,96 milyon TL net zarar bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %42,6 artışla 125,02 milyon TL oldu.

Aynı dönemde, Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %29 artışla 46,30 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %48 artışla 9,05 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %52 artışla 25,37 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii'nin yurt içi satışları birinci çeyrekte yıllık %53 artarken, yurt dışı satışları da %32 artış gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi satışların toplam satış gelir içindeki payı ilk üç ayda %48’den %51’e yükselirken, yurt dışı satışların payı %52’den %49’a düştü.