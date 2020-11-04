Çelik Halat ve Tel Sanayii Ocak-Eylül döneminde net zarar açıkladı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 12:04:40 (GMT+3) | İstanbul

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ, 2020 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket tarafından yayımlanan mali sonuç raporuna göre, Çelik Halat ve Tel Sanayii 2020 yılının ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı döneminde 3,51 milyon TL zarara kıyasla 14,16 milyon TL net zarar bildirdi. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise yıllık bazda %5 düşüşle 231,42 milyon TL oldu.

Aynı dönemde, Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin toplam çelik halat satışları değer bakımından yıllık %6 düşüşle 101,73 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %47 düşüşle 13,32 milyon TL ve yaylık tel satışları yıllık %3 düşüşle 40,76 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Çelik Halat ve Tel Sanayii'nin yurt içi satışları ilk dokuz ayında yıllık %4 azalırken, yurt dışı satışları da %14 düşüş gösterdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi satışların toplam satış gelir içindeki payı ilk dokuz ayda %42’den %48’e yükselirken, yurt dışı satışların payı %58’den %52’ye düştü.