Çelik Dış Ticaret Derneği webinarında konteyner sıkıntısı ve navlun ele alındı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 12:34:52 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği ve SteelOrbis’in 6 Nisan tarihinde online olarak gerçekleştirdiği “Navlun Piyasalarında Neler Olacak?” adlı toplantıya katılan MTS Denizcilik’in Müdürü Hakan Erşen, Esna Uluslararası Taşımacılık’ın Yönetici Direktörü Naci Tacikayan ve Borusan Lojistik’in Gemi Kiralama ve Proje Taşımacılığı Direktörü Çağlayan Fazla, konteyner taşımacılığında süregelen sıkıntılar, dökme kuru yük piyasası ve alternatif deniz nakliyat çözümleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından, konteyner taşımacılığındaki ekipman sorunu hakkında konuşan Naci Tacikayan, Amerika’nın boş konteyner çıkışına izin vermediğini, Türkiye’nin de ihracatçıların sıkıntı yaşamaması için aynı önlemi alması gerektiğini ifade etti. Stokların pandemiden olumsuz etkilenerek dolu olduğunu söyleyen Tacikayan, yükleme yapılamadığı için ticaret potansiyelinin kullanılamadığını belirtti. Naci Tacikayan, Türkiye’nin konum açısından ürün bazında büyük bir lojistik merkezi olduğunu, ancak yapıcı destekler sağlanması gerektiğini söyledi. Konteynerden dökmeye geçişin kriz bakımından geçici bir çözüm olduğunu söyleyen Tacikayan, deniz nakliyatlarına alternatif çözüm olarak tren yollarının artırılabileceğini, multimodel taşımacılık yapılabileceğini ve gemi ağının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Konteyner sıkıntısının dökme yük piyasasını da etkilediğini, dökme yüke olan talebi artırdığını belirten Hakan Erşen, bu sıkıntının 2022 yılının ilk çeyreğine kadar devam etmesini bekliyor. Kasım ve Mart aylarının navlun oranları açısından zirve aylar olduğunu belirten Erşen, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde navlun oranlarının hafifçe düşmesini, ancak dördüncü çeyrekte yeniden yükselmesini bekliyor. Denizcilikte yeni çevre düzenlemelerinin navlun oranlarını etkileyeceğini söyleyen Hakan Erşen, yeni gemi inşalarının maliyetlerinin artacağını, bu nedenle gemi arzının azalacağını ifade etti. Hakan Erşen, Türkiye’nin lojistik altyapısını geliştirmesi, hükümetin desteğiyle yeni liman yatırımları yapılması gerektiğini belirti.