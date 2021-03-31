Çelik Dış Ticaret Derneği webinarında karbon salımı ve emisyon ticaret sistemleri ele alındı

Çarşamba, 31 Mart 2021 15:00:43 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği ve SteelOrbis’in 30 Mart tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Yeşil Çelik toplantısına katılan Prof. Dr. Kelami Şeşen, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısı Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı, Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, Tat Metal Tedarik Zinciri Direktörü Mithat Terzioğlu, Horizon LTD & ClimatePartner Staış Müdürü Oktay Çetinkaya ve UK Cares Dijital Dönüşüm Müdürü Ladin Çamcı karbon salımı, emisyon ticaret sistemleri ve AB Yeşil Mutabakatı hakkında görüşlerini paylaştı.

Ekinciler Holding’in İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Soykan’ın açılış konuşmasının ardından, Ahmet Atıl Aşıcı, karbon salımı ve AB’nin Yeşil Mutabakatı konusunda görüşlerini paylaştı. Ahmet Aşıcı, yeni karbonsuz üretim politikalarıyla yeni bir uluslararası ilişkiler düzeninin oluştuğunun altını çizdi. AB Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye’deki ihracatçılar için riskler ortaya çıkarabileceğini belirten Ahmet Aşıcı, sınırda karbon uyarlamasıyla Türkiye’nin AB’ye ihracatının içerdiği karbon düzeyine göre vergilendirilmeye başlayacağını, Türkiye’nin özellikle beyaz eşya, metal eşya ve makine sanayi ürün standartlarını güncellemesi gerekeceğini ifade etti. AB, Emisyon Ticaret Sistemi’yle 2005 yılından bu yana karbonu vergilendiriyor. Ekonomik büyümenin artık yalnızca yeşil dönüşümle elde edilebileceğini söyleyen Ahmet Aşıcı, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması, yerli bir Emisyon Ticaret Sistemi ve Yeşil Ekonomik Dönüşüm programı oluşturması gerektiğini söyledi.

Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, AB’de hurda kullanımının artacağını, AB’nin hurda yakalama ve depolama, doğrudan indirgenmiş demir rotaları, kömür yerine hidrojen kullanımı gibi teknolojileri devreye alacağını belirtti. Sınırda Karbon Uygulaması kapsamında sunulan iki seçenekten biri AB’nin Emisyon Ticaret Sistemine tüm ülkelerin dahil olması. Bir diğer seçeneğin ise, AB’nin belirlediği fiyatlara paralel olarak üçüncü ülkeler için ayrı bir Emisyon Ticaret Sistemi kurulması olduğunu söyleyen Kerem Çakır, AB’nin emisyon ticaretinde rekabet gücünü kaybetmek istemediğini belirtti. Borçelik Genel Müdürü, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sektör dernekleriyle birlikte çelik sektörüyle ilgili önemli konuların belirlenmesi ve yol haritasının çıkarılması için ortak çalışılması gerektiğini ifade etti.