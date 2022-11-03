Çelik Dış Ticaret Derneği enerji krizinin etkilerini ve talepteki düşüşü konuştu

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Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 2 Kasım tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – Çelik Sohbetleri toplantısında hammadde ile çelik piyasaları değerlendirildi, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, enerji krizi ve navlun fiyatları konuşuldu.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından Rusya’nın sebep olduğu doğal gaz krizi sonrası enerji fiyatlarının dünyanın birçok yerinde arttığını söyleyen EÇE Enerji Ticareti A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Seküçoğlu, yükselen enerji fiyatlarında yükü sanayinin üstlenmiş olduğunu ifade etti. Seküçoğlu, çelik üretiminde enerji maliyetlerinin neredeyse iki katın üzerine çıkması sonucu birçok fabrikanın üretimini azaltmasıyla birlikte Türkiye’nin pazar payının azaldığını belirtti. Avrupa’da kışın sert geçmesi ve Asya’da doğal gaz talebinin artması durumunda Avrupa’da enerji fiyatlarının önemli oranda artacağını düşünen Seküçoğlu, bunun sanayinin ciddi şekilde durmasına yola açabileceğini belirtti.

Navlun piyasası hakkında konuşan ContiLines İstanbul Genel Müdürü Barış Aşıkoğlu, dünyanın belirli bölgelerindeki belirsizlikler ve talep daralması nedeniyle navlun ücretlerinin Ağustos’tan bu yana düştüğünü ve daha da düşeceğini söyledi. Son bir ayda Atlantik ve Pasifik’teki gemi sayılarında görülen dengesizliğin navlun fiyatlarında düşüşe yol açtığını ve denge sağlanmazsa düşüşün devam edebileceğini söyleyen Aşıkoğlu, önümüzdeki dönemde yük gemilerinin büyük satışlar yapılamadığı için dolmaması halinde küçük tonajlı kargoların sevkiyatında sorunlar yaşanabileceğini belirtti.

Hurda piyasası hakkında konuşan DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Batı Afrika Başkanı Ali Sezen, Türkiye’de ihracatın azalması, üretimin düşmesi ve enerji fiyatlarında görülen artışlar nedeniyle hurda talebi düştüğü için fiyatlarının da gerilediğini söyledi. Türkiye’nin hurda alımının yavaşladığı dönemde Bangladeş ve Hindistan’ın hurda ithalatını artırdığını belirten Sezen, bu durumun geçtiğimiz hafta itibarıyla söz konusu pazarlardaki talebin düşmesi sonucu değiştiğini ve büyük satıcıların yeniden Türkiye pazarına yönelebileceğini, böylece hurda fiyatlarının biraz daha gevşeyebileceğini belirtti. Sezen, Rusya ile Ukrayna’nın ise kış aylarında bir ateşkes imzalamasını bekliyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Teknik İşler Direktörü Hasan Akbulut, Ukrayna’nın 81 milyon ton ve Rusya’nın da 100 milyon ton cevher arzının piyasa dışında kalmasına rağmen, demir cevheri fiyatlarının önemli oranda düşüş gösterdiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından ciddi bir sıçrama kaydeden koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının Ağustos ayına doğru tekrar gerilediğini, daha sonra ise tekrar toparladığını ifade eden Akbulut, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının cevher kadar gerilemediğini belirtti. Söz konusu ürünlerin fiyatlarının, özellikle Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranlarının düşmesi sonucu aşağı yönlü baskı altında kaldığını ve bunun devam etmesinin beklendiğini söyleyen Akbulut, Vale’nin üçüncü çeyrek itibarıyla üretimini artıracağını açıklamasının da cevher fiyatları üzerinde ekstra baskı yarattığını vurguladı.

Çin’de Sıfır Covid-19 politikasının kaldırılabileceğine dair bir dedikodu olduğundan ve bunun ekonomiyi canlandırabileceğinden bahseden CIEC Group Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, ülkede gayrimenkul sektörü ve bu sektöre yapılan yatırımların ciddi oranda gerilediğini belirtti. Ocakçı, Çin’in çelik üretimini son beş yıla kıyasla biraz artırarak 1,4-1,5 milyar ton seviyesine çıkardığını ve bunun %5-6 civarını ise ihracata ayırdığını, ancak bu yılın ilk sekiz ayında üretimin yıllık %6,5 düştüğünü söyledi. Çin’in çelik üretiminde hurda kullanımını artırmak amacıyla yaklaşık %2’lik ithalat vergisini kaldırdığını söyleyen Ocakçı, ülkenin bonus ile P&S kalite hurda ve değirmen hurdası alımı yapması nedeniyle Avrupa ile Amerika ülkelerinden hurda ithalatı yapmadığını ifade etti.

Türkiye’de enerji maliyetlerinin Avrupa’dakinin de üstüne çıkmasıyla birlikte ülkenin dünyadan ayrışmasına yol açtığını belirten Bozoklar CEO’su Harun Bozoklar, Türkiye’nin kota ve vergiler nedeniyle Avrupa’ya satış yapmakta sorun yaşadığını söyledi. Türkiye’nin özellikle yassı mamul segmentinde Avrupa’da rekabetçi olamadığını dile getiren Bozoklar, bu durumun artan elektrik fiyatları, enflasyon ve tüketimin azalması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye’nin uzun mamul ihracatının yılın ilk dokuz ayında yıllık %14 ve Eylül’de ise yıllık %25 düştüğünü söyleyen Ege Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Mete Bülent Adalı, inşaat demiri ihracatının iyi olmadığını ve iç piyasada stokların da henüz tamamen erimediğini dile getirdi. Ülkede kapasite kullanım oranlarının düştüğünü söyleyen ve bu düşüşün yıl sonuna kadar sürmesini bekleyen Adalı, iç piyasada kısa vadede seçim öncesi bir toparlanma görülebileceğini ifade etti.