Çelik Dış Ticaret Derneği Çin’in ihracat vergisi iadesini kaldırmasının etkilerini tartıştı

Cuma, 07 Mayıs 2021 14:39:36 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 6 Mayıs tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – Çelik Sohbetleri toplantısında hammadde piyasasındaki son durum ve Çin’in ihracat vergisi iadesi kararı sonrası piyasa beklentileri tartışıldı.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Çin’in bazı ürünlere yönelik ihracat vergisi iadesini kaldırmasıyla ülkenin çelik üretiminin yerel piyasaya yönlendirileceğini ifade etti.

Hangzhou CIEC Group Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, Çin’in ihracatı azaltarak iç piyasaya yönelme stratejisinin güçlü olduğunu ve örnek alınması gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 45 milyon mt çelik ihracatı yapan Çin’in ihracatının, ihracat vergisi iadesinin kaldırılmasıyla yarıya düşeceğine dair beklentiler var. Hüseyin Ocakçı, Çin’in ihracatının azalmasının Türkiye için avantaj sağlayacağını belirtti.

Küresel çelik sektöründe Türkiye’nin üretim ve tüketiminin geçtiğimiz yıl ve bu yılın birinci çeyreğinde arttığını ifade eden Veysel Yayan, Türkiye’nin bu yılın ilk yarısını yüksek bir performansla kapatmasını bekliyor. AB’nin uyguladığı koruma önlemleri nedeniyle Türkiye’nin ihracatı yavaşlasa da Mart ayında ihracat yaklaşık %35 artarken, önümüzdeki aylarda da yerel piyasa göz ardı edilmeden ihracatın yükseleceği tahmin ediliyor. Yayan, yeni kapasite yatırımlarıyla Türkiye’nin çelik üretiminin artarak yerel talebin karşılanmasını ve ithalatın azalmasını bekliyor.

Türkiye’nin hammaddeyi güvence altına almak için hammadde kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini belirten Metkim Metal Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen, bu yılın dördüncü çeyreğinde Çin’in hurda ithalatında aktif olabileceğini, bu nedenle hem ithalat hem de ihracat açısından Türkiye’nin rakiplerinin arttığını ifade etti. Konu hakkında yorum yapan SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz, pandeminin ardından Çin’in altyapı ve inşaat yatırımlarının arttığını, bunu da hammadde talebini yükselttiğini belirtti. Murat Eryılmaz, en büyük demir cevheri kaynaklarından biri olan Avustralya’da arzın düştüğünü, bu nedenle demir cevheri üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade etti. Avustralya’nın demir cevheri arzının bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yükselmesi bekleniyor. Eryılmaz, cevher fiyatlarının yılın ikinci yarısında yumuşamasını, ancak ciddi bir düşüş göstermemesini bekliyor.

Türkiye’nin yıllık yassı mamul arzının 13,8 milyon mt seviyesinde yer aldığını söyleyen Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, önümüzdeki 2-3 yıl içinde ülkede 6-11 milyon mt’luk sıcak sac yatırımı yapılacağını, böylece Türkiye’nin sıcak sac ithalatının düşeceğini belirtti. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece uzun mamul değil, yassı mamul ihracatında da piyasadaki büyük oyunculardan biri olacak.

Katılımcılar, Avrupa’da pandemi nedeniyle arz sıkıntısı görüldüğünü ve kotalardan dolayı Avrupalı üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Avrupa’da karbon salımının düşürülmesi hedefleri nedeniyle yeni tesislere yatırım yapılmayacağı ifade edildi. Fiyatların 2022 yılının son çeyreğine doğru düzelmesi bekleniyor.