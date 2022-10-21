Çedesan’ın soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesi için onay aldı

Cuma, 21 Ekim 2022 10:20:28 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, Çedesan Çelik ve Demir Sanayi’nin İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Yatırım maliyeti 86,17 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından tesisin yıllık toplam üretim kapasitesi 26.167 mt’dan 168.713 mt’a yükselecek. Kapasite artışının ardından tesiste sekiz adet çekme tezgahı olması planlanıyor.