﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çedesan’ın soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesi için onay aldı

Cuma, 21 Ekim 2022 10:20:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, Çedesan Çelik ve Demir Sanayi’nin İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Yatırım maliyeti 86,17 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından tesisin yıllık toplam üretim kapasitesi 26.167 mt’dan 168.713 mt’a yükselecek. Kapasite artışının ardından tesiste sekiz adet çekme tezgahı olması planlanıyor.


Etiketler: Soğuk Sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da yerel yassı mamul fiyatları yatay seyretti, ancak görünüm belirsiz

20 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistanlı soğuk rulo ve galvanizli sac üreticileri fiyatlarını düşürdü, ithal sıcak rulo sac teklifleri de gevşedi

20 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %7,2 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de perakende sac fiyatları baskı altında

19 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları zayıf yerel talep ve sıcak rulo sac fiyatlarının düşmesi nedeniyle gevşedi

19 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları gevşese de temkinli iyimserlik sürüyor

17 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları düşmeye devam ediyor

17 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları daha da düşerken, ülkenin tek üreticisinin soğuk rulo ve kaplamalı sac fiyatları ...

14 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları iç piyasanın zayıflaması nedeniyle sabit

12 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül sonunda %2,3 düştü

12 Eki | Çelik Haberler