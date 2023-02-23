CCMA: Çin makine endüstrisi birinci çeyrekte aşağı yönlü baskıyla karşılaşacak

Perşembe, 23 Şubat 2023 10:54:08 (GMT+3) | Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği (CCMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin makine endüstrisi bu yılın Ocak-Mart döneminde aşağı yönlü baskı hissedebilir. Yine de CCMA bu yıl inşaat makinelerine yönelik talebin 2022’ye kıyasla daha iyi olacağını öngörüyor. Makine ihracat hacmi ise nispeten yüksek bir seviyede kalabilir ancak geçen yıl kaydedilen yüksek baz seviye ve diğer ülkelerin ekonomilerinde görülen aşağı yönlü baskı nedeniyle zorlukla da karşılaşabilir.

Piyasa kaynakları, hükümet tahvillerinin altyapı inşaatının gelişimini canlandıracağını belirtti. Buna ek olarak gayrimenkul sektörüne yönelik teşvik politikaları da inşaat makinesi satışlarını olumlu etkileyecek.

İnşaat makinelerine yönelik talebin iyi olması çelik talebini de güçlü bir şekilde destekleyecek.