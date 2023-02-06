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CASS: Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2023’te %5 artacak

Pazartesi, 06 Şubat 2023 10:53:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) Ekonomi Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2023 yılında %5 artması bekleniyor. Gayrisafi yurt içi hasılanın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık çeyreklerinde sırasıyla %3,4, %7,2, %4,2 ve %5,2 artış göstereceği düşünülüyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminine göre, Çin’in 2023 yılında gayrisafi yurt içi hasılası bir önceki tahmine kıyasla 0,8 puan artışla %5,2 olacak. IMF’ye göre, Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi küresel ekonomik gelişimi canlandırırken, doların zayıf olması döviz borcuna sahip ve piyasası gelişmekte olan ülkelerde görünümü iyileştirecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Ekonomi 

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