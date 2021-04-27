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CASS: Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2021’de %8 artacak

Salı, 27 Nisan 2021 15:55:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) tarafından yayımlanan bildiriye göre, ülkenin makroekonomik düzeyde finansal kaldıraç oranının ve enflasyonun yarattığı baskının azalmasıyla, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH), 2021 yılında %8 artması bekleniyor. Ancak, GSYİH’nin büyüme hızı, yılın ilk aylarında hızlanıp ilerleyen dönemlerde yavaşlayacak.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) tarafından yayımlanan bildiriye göre, ülkenin makroekonomik düzeyde finansal kaldıraç oranının ve enflasyonun yarattığı baskının azalmasıyla, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH), 2021 yılında %8 artması bekleniyor. Ancak, GSYİH’nin büyüme hızı, yılın ilk aylarında hızlanıp ilerleyen dönemlerde yavaşlayacak.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Çin’in GSYİH’sindeki artış %18,3 oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  ekonomi  Çin  |  benzer haberler »


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