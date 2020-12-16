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CASS: Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası 2021’de %7,8 artacak

Çarşamba, 16 Aralık 2020 15:23:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) tarafından yayımlanan bildiriye göre, ülkenin istikrarlı makroekonomik kontrol politikası ve bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle düşük seviyede yer alan gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) nedeniyle, 2021 yılında ülkenin ekonomik büyümesinin %7,8 artması bekleniyor.

Çin Başekonomist Forumu Başkanı Lian Ping, 2020 yılı için ülkenin GSYİH’sinin, bu yılın son çeyreğinde kaydedilmesi beklenen %6 artışla birlikte %2-2,5 artış göstermesinin beklendiğini söyledi.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Çin’in GSYİH’si, bu yılın ilk çeyreğinde %6,8 düşmesinin ardından, ikinci çeyrekte %3,2 ve üçüncü çeyrekte %4,9 artış göstermişti.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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