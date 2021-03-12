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CARE Ratings: Hint çelik ve çimento şirketlerinin canlanması altyapının normale döndüğünü gösteriyor

Cuma, 12 Mart 2021 12:02:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

CARE Ratings tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hint çelik ve çimento şirketleri salgının ardından bir canlanma yaşıyor ve bu da altyapı sektörünün normale döndüğüne işaret ediyor.

Söz konusu rapora göre, çelik şirketlerinin kârının, ilk çeyrekte sertçe düşmesinin ardından mevcut çeyrekte daha da büyümesi bekleniyor.

Mevcut mali yılda Hindistan’ın çelik üretiminin yıllık %7 düşüşle yaklaşık 102 milyon mt olacağı düşünülüyor.

Söz konusu raporda, “Ocak-Mart döneminin söz konusu endüstri için mevsimsel olarak zor bir çeyrek olduğu göz önüne alındığında, çelik tüketiminin de 2020-21 mali yılında yaklaşık %8 düşüşle 92 milyon mt civarında olacağı tahmin ediliyor,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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