CARE Ratings: Çelik fiyatlarındaki yükselişin arzın artmasıyla hafiflemesi bekleniyor

Perşembe, 08 Temmuz 2021 14:42:09 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu CARE Ratings, son bir yılda çelik fiyatlarında kaydedilen yükselişin, artan arzla hafiflemesini beklediğini belirtti. Çeşitli teşvik paketlerinin ardından, küresel çelik talebinde kaydedilen keskin toparlanma, talep ve arz arasındaki farkı önemli ölçüde genişleterek çelik fiyatlarında artışa neden oldu.

Özellikle Çin ve Hindistan’ın üretimiyle, küresel çelik üretimi bu yılın ilk beş ayında yıllık %15 arttı. CARE Ratings, arzdaki iyileşmenin çelik fiyatlarındaki herhangi bir artışı azaltacağına inanıyor, ancak küresel fiyatların zirve seviyelerinden keskin bir şekilde düzeltilmeyeceğini belirtti. Kuruluş, fiyatların, çelik talebinde devam eden güçlü büyüme ve yüksek demir cevheri fiyatlarıyla desteklenerek kademeli olarak düşeceğini belirtti. CARE Ratings, küresel çelik fiyatlarının demir cevheri fiyatlarındaki eğilimi takip etmesini bekliyor.

Hindistan çelik piyasasındaki talep, pandeminin ikinci dalgası nedeniyle düştü, ancak kuruluş, muson yağmurlarının ardından altyapı ve inşaat sektöründen gelecek destekle yerel talebin toparlanmasını bekliyor. Yerel çelik üreticileri, fiyatlarda görülebilecek daha fazla artışın yerel satış hacimlerini azaltabileceğine inandıklarından, yerel çelik fiyatları şu anda uluslararası fiyatlara göre daha düşük seviyelerde yer alıyor. Uluslararası çelik fiyatlarındaki düzeltmenin ardından bu farkın ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Kuruluş, büyük entegre Hint çelik üreticilerinin, Çin’den yapılan ihracatın düşük seviyelerde yer almasından kaynaklanan rekabet avantajı ve düşük yerel demir cevheri fiyatlarının sağladığı maliyet avantajı nedeniyle ihracat pazarlarından yararlanmaya devam edeceğini belirtti.