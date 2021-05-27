Capital Economics: Demir cevheri fiyatlarındaki düşüş hükümetin düzenlemelerinden değil piyasa dinamiklerinden kaynaklanıyor

Perşembe, 27 Mayıs 2021 17:13:20 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli ekonomi şirketi Capital Economics’teki strateji uzmanları, piyasada arz fazlasının açığa çıkmasıyla demir cevheri fiyatlarının bu yılın sonunda yaklaşık 140$/mt’a, 2022 yılının sonunda ise 120$/mt seviyesine düşmesini beklediklerini belirtti.

Capital Economics, Çin hükümetinin spekülasyonları azaltmak için aldığı önlemlerin önümüzdeki aylarda demir cevheri fiyatları üzerinde büyük bir etkiye sahip olmayacağını, ancak piyasa göstergelerinin demir cevheri fiyatlarının 2021 yılının sonundan önce daha da düşeceğini işaret ettiğini belirtti.

Capital Economics’ten ekonomist yardımcısı Adam Hoyes, “Arz tarafına bakıldığında, Brezilya’nın demir cevheri ihracatı Brumadinho barajı çökmeden önce görülen seviyelere yaklaşırken, Çin’deki yerel üretim Mart ile Nisan aylarında arttı. Ayrıca, Çin limanlarındaki demir cevheri stokları geçtiğimiz ay hafifçe düşmüş olsa da, mevcut demir cevheri fiyatıyla uyumlu seviyelere ulaşamadı. Öte yandan, en çok inşaat sektörünü etkileyecek olan Çin’deki teşvik politikasının iptal edilmesi de talebe baskı uygulayacak,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çin hükümeti İşçi Bayramı tatilinin ardından, uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki fazla artışın etkisiyle, demir cevheri fiyatlarında ortaya çıkan hızlı artışı kontrol altına almak için önlemler almıştı.