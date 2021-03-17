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CAP ve Paul Wurth Italia Şili’de karbonsuz çelik üretimi için iş birliği yapıyor

Çarşamba, 17 Mart 2021 11:07:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Şili merkezli madencilik şirketi CAP Group’un en büyük çelik kompleksi Compañia Siderúrgica Huachipato (CSH) ve SMS’in bağlı kuruluşu Paul Wurth Italia’nın, CAP’ın çelik üretim operasyonlarının Şili’de tüm değer zinciri boyunca düşük karbonlu çelik üretimine geçişinin uygulanabilirliğini araştırmak amacıyla Teknolojik İş birliği Anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre taraflar, düşük karbonlu çelik hammaddelerine yönelik teknolojiler için bir fizibilite çalışması yürütecek. Geçiş planı, yüksek verimli teknolojilerle yenilenebilir enerji ve hidrojen kullanarak CSH’in operasyonlarındaki karbon salımını azaltmak için acil önlemler uygulamayı amaçlıyor. Bu geçiş süreci, yeşil çelik kaliteleri için bir ürün portföyü oluşturulmasını sağlayacak.

CSH’in CEO’su Rodrigo Briceño, “CAP Group’un stratejisine paralel olarak, karbondan arındırma, güvenlik, operasyonel mükemmellik ve sosyal kalkınmanın dönüm noktalarımız olduğu sürdürülebilir bir büyüme stratejisi oluşturmak amacıyla şirketimizin faaliyet modelinde birçok yenilikçi değişiklik yapıyoruz. Bu açıdan CSH, üretim değer zincirinde yenilenebilir enerji ve hidrojen kullanarak yeşil çelik üretme girişimlerini teşvik edecek,” dedi.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  Şili  |  benzer haberler »


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