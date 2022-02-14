CAP Acero’nun üretimi yüksek fırındaki gecikme nedeniyle 50.000 mt azalacak

Şilili uzun mamul üreticisi CAP Acero, Talcahuano tesisinde yer alan 2 No’lu yüksek fırınında yürütülen bakım çalışmalarında meydana gelen aksaklık nedeniyle devreye alınma işleminin geciktiğini ve üretiminin 50.000 mt azalmasını beklediğini bildirdi.
Şirketin çelik üretiminde meydana gelen düşüş yıllık çelik üretiminin %6’sını oluşturuyor.
Edinilen bilgilere göre, 9 Şubat tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde üretime yeniden başlanması bekleniyor. CAP Acero mevcut stoklarını kullanarak çelik sevkiyatlarını karşıladığını ekledi.