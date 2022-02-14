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CAP Acero’nun üretimi yüksek fırındaki gecikme nedeniyle 50.000 mt azalacak

Pazartesi, 14 Şubat 2022 10:26:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili uzun mamul üreticisi CAP Acero, Talcahuano tesisinde yer alan 2 No’lu yüksek fırınında yürütülen bakım çalışmalarında meydana gelen aksaklık nedeniyle devreye alınma işleminin geciktiğini ve üretiminin 50.000 mt azalmasını beklediğini bildirdi.

Şirketin çelik üretiminde meydana gelen düşüş yıllık çelik üretiminin %6’sını oluşturuyor.

Edinilen bilgilere göre, 9 Şubat tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde üretime yeniden başlanması bekleniyor. CAP Acero mevcut stoklarını kullanarak çelik sevkiyatlarını karşıladığını ekledi.


Etiketler: çelik üretimi  Şili  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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