CAP Acero’nun net zararı Ocak-Eylül döneminde arttı

Perşembe, 26 Kasım 2020 10:14:00 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili çelik üreticisi CAP Acero, bu yılın Ocak-Eylül döneminde net zararının, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 41,9 milyon $ net zarara kıyasla 46,9 milyon $ olduğunu açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin net gelirleri yıllık %8,4 düşüşle 333,2 milyon $ oldu. Bu düşüş, söz konusu dönemde çelik fiyatlarının yıllık bazda %13,5 zayıflamasından kaynaklandı.

CAP Acero, çelik satış hacminin Ocak-Eylül döneminde yıllık %3,5 artışla 527.286 mt olduğunu belirtti. CAP Group’un bünyesinde bulunan şirket, söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 34,4 milyon $ AVFÖK kaybına kıyasla 30,4 milyon $ AVFÖK kaybı yaşadı.