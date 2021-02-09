CAAM: Otomobil satışları 2021’de istikrarlı bir şekilde artacak

Salı, 09 Şubat 2021 12:20:52 (GMT+3) | Şanghay

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Çin Otomobil İmalatçıları Birliği’ne (CAAM) göre, bu yılın Ocak ayında Çin’in otomobil satışlarının aylık %9,35 düşüş fakat yıllık %31,9 artışla 2,54 milyon adet olması bekleniyordu.

CAAM Baş Mühendis Yardımcısı Xu Haidong, 2020 yılının, Çin’in otomobil sektörünün gelişiminde son yıllardaki dip seviye olduğunu ve bundan sonraki dönemde istikrarlı bir şekilde iyileşme kaydedileceğini söyledi. Özellikle 14. beş yıllık planın başlangıcı olan 2021’de, Çin’in otomobil sektörüne yönelik politikası sabit ve sürekli olacak, bunun da sektörü olumlu etkilemesi bekleniyor.

Xu Haidong, “Otomobil üretimi ile satışlarının yaklaşık 30 milyon adet artması bekleniyor. 2021 yılında, binek araç satışlarının yıllık %7,5 artış ve ticari araç satışlarının da yıllık 10 düşüş göstereceği öngörülüyor. Söz konusu yılda elektrikli araç satışlarının ise yıllık %40 artışla 1,8 milyon adet olması bekleniyor,” şeklinde konuştu.