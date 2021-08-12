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CAAM: Çin’in otomobil üretimi Temmuz ayında %15,5, satışları ise %11,9 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 14:04:46 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de otomobil üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %4,1 ve yıllık %15,5 düşüşle; satışları ise aylık %7,5 ve yıllık %11,9 düşüşle 1,87 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, ülkenin otomobil üretimi yıllık %17,2 artışla 14,44 milyon adet olurken, satışları yıllık %19,3 artışla 14,76 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi ve satışları sırasıyla aylık %0,5 ve %1,1 düşüşle 1,55 milyon adet ve 1,56 milyon adet seviyesinde yer alırken, üretim yıllık %10,7, satışlar ise yıllık %7 düşüş gösterdi. Bu yılın ilk altı ayında, binek araç üretimi yıllık %20,1 artışla 11,40 milyon adet, satışları yıllık %21,2 artışla 11,57 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Temmuz ayında aylık %18,8 ve yıllık %33,2 düşüşle 315.000 adet olurken, satışları ise aylık %30 ve yıllık %30,2 düşüşle 312.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, ticari araç üretimi yıllık %7,6 artarak 3,04 milyon adede ulaşırken, satışları ise yıllık %12,9 artışla 3,20 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık 1,7 ve 1,6 kat artışla 284.000 ve 271.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 2 kat artışla sırasıyla 1,50 milyon adet ve 1,48 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

CAAM, Çin’in bazı bölgelerinde yeniden başlayan Covid-19 pandemisinin otomotiv sektöründe talebi ve satışları olumsuz etkileyebileceğine, yüksek hammadde fiyatlarının, otomobil üreticilerinin üretim maliyetlerini artırabileceğine dikkat çekti.


Etiketler: Çin  otomotiv  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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