CAAM: Çin’in otomobil üretimi Mayıs ayında %8,7, satışları ise %5,5 düştü

Salı, 15 Haziran 2021 15:40:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de otomobil üretimi Mayıs ayında aylık %8,7 ve yıllık %6,8 düşüşle 2,04 milyon adet, satışları ise aylık %5,5 ve yıllık %3,1 düşüşle 2,13 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Çin’de otomobil üretimi yıllık %36,4 artışla 10,62 milyon adet olurken, satışları yıllık %36,6 artışla 10,87 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi ve satışları sırasıyla aylık %5,7 ve %3,4 düşüşle 1,62 milyon adet ve 1,65 milyon adet seviyesinde yer alırken, yıllık bazda üretim %2,7, satışlar ise %1,7 düşüş gösterdi.

Ocak-Mayıs döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %39,1 artışla 8,28 milyon adet, satışları yıllık %38,1 artışla 8,44 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Mayıs ayında aylık %18,6 ve yıllık %19,7 düşüşle 424.000 adet olurken, satışları ise aylık %12,1 ve yıllık %7,4 düşüşle 482.000 adet seviyesinde kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde, ticari araç üretimi yıllık %27,8 artarak 2,34 milyon adede ulaşırken, satışları ise yıllık %31,9 artışla 2,44 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışı sırasıyla yıllık 1,5 ve 2,6 kat artışla 217.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi yıllık 2,2 kat artışla sırasıyla 967.000 adet ve 950.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Çip arzı sıkıntısı Mayıs ayında üretim ve satışların yıllık bazda düşmesine neden oldu. Çip arzı sıkıntısının üçüncü çeyreğin sonuna doğru bir nebze, yılsonuna dek ise önemli ölçüde azalması bekleniyor.