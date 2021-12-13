CAAM: Çin’in otomobil üretimi Kasım ayında %10,9, satışları ise %8,1 arttı

Pazartesi, 13 Aralık 2021 13:31:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi, bu yılın Kasım ayında, aylık %10,9 artışla ve yıllık %9,3 düşüşle 2,58 milyon adet; satışları ise aylık %8,1 artışla ve yıllık %9,1 düşüşle 2,52 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, otomobil üretimi yıllık %3,5 artışla 23,17 milyon adet olurken, satışları yıllık %4,5 artışla 23,49 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %12,2 artışla ve yıllık %4,3 düşüşle 2,33 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %9,2 artarak ve yıllık %4,7 düşerek 2,20 milyon adet oldu. Bu yılın ilk on bir ayında, binek araç üretimi yıllık %6,9 artışla 18,88 milyon adet, satışları yıllık %7,1 artışla 19,06 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi, Kasım ayında, aylık %3,2 artışla ve yıllık %31,9 düşüşle 353.000 adet olurken, satışları ise aylık %1,1 artışla ve yıllık %30,3 düşüşle 330.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ticari araç üretimi yıllık %9,1 düşerek 4,30 milyon adede gerilerken, ticari araç satışları yıllık %5,3 düşüşle 4,43 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık 1,3 ve 1,2 kat artışla 457.000 ve 450.000 adet seviyelerinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 1,7 kat artışla sırasıyla 3,02 milyon adet ve 3 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

CAAM, Kasım ayında, araç üretiminin ve satışlarının, istikrarlı ekonomik kalkınmaya, hammadde fiyatlarındaki düşüşe ve enerji arz sıkıntısının azalmasına bağlı olarak aylık bazda arttığını belirtti.