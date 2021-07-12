CAAM: Çin’in otomobil üretimi Haziran ayında %16,5, satışları ise %12,4 düştü

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 11:56:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de otomobil üretimi bu yılın Haziran ayında aylık %4,8 ve yıllık %16,5 düşüşle 1,94 milyon adet, satışları ise aylık %5,3 ve yıllık %12,4 düşüşle 2,01 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, ülkenin otomobil üretimi yıllık %24,2 artışla 12,57 milyon adet olurken, satışları yıllık %25,6 artışla 12,90 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi ve satışları sırasıyla aylık %3,8 ve %4,7 düşüşle 1,55 milyon adet ve 1,57 milyon adet seviyesinde yer alırken, üretim yıllık %13,7, satışlar ise %11,1 düşüş gösterdi. Ocak-Haziran döneminde, binek araç üretimi yıllık %26,8 artışla 9,84 milyon adet, satışları yıllık %27 artışla 10 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Haziran ayında aylık %8,3 ve yıllık %26,3 düşüşle 388.000 adet olurken, satışları ise aylık %7,4 ve yıllık %16,8 düşüşle 446.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, ticari araç üretimi yıllık %15,7 artarak 2,73 milyon adede ulaşırken, satışları ise yıllık %20,9 artışla 2,88 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık 1,3 ve 1,4 kat artışla 248.000 ve 256.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Haziran döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 2 kat artışla sırasıyla 1,21 milyon adet ve 1,20 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Çip arz sıkıntısının ve hammadde fiyatlarındaki hızlı artışın, Çinli araç üreticilerinin gelecekte dikkat etmesi gereken en önemli iki sorun olduğuna dikkat çekildi.