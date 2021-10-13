CAAM: Çin’in otomobil üretimi Eylül ayında aylık %20,4 arttı

Çarşamba, 13 Ekim 2021 12:00:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de otomobil üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %20,4 artışla ve yıllık %17,9 düşüşle 2,08 milyon adet; satışları ise aylık %14,9 artışla ve yıllık %19,6 düşüşle 2,07 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ülkenin otomobil üretimi yıllık %7,5 artışla 18,24 milyon adet olurken, satışları yıllık %8,7 artışla 18,62 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %18,1 artışla ve yıllık %13,9 düşüşle 1,77 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %12,8 artarak ve yıllık %16,5 düşerek 1,76 milyon adet oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında, binek araç üretimi yıllık %10,7 artışla 14,66 milyon adet, satışları yıllık %11 artışla 14,87 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Ticari araç üretimi, Eylül ayında, aylık %35,5 artışla ve yıllık %35,2 düşüşle 310.000 adet olurken, satışları ise aylık %28,2 artışla ve yıllık %33,6 düşüşle 317.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ticari araç üretimi yıllık %4 düşüşle 3,59 milyon adet seviyesinde yer alırken, satışları ise yıllık %0,5 artarak 3,77 milyon adede çıktı.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları yıllık 1,5 kat artışla sırasıyla 353.000 ve 357.000 adet seviyelerinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 1,9 kat artışla sırasıyla 2,17 milyon adet ve 2,16 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

CAAM, otomobil satışlarının, dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyreğe kıyasla daha yüksek olacağını ve bu durumun, yarı iletken çip arzındaki sıkıntı nedeniyle, araç üreticilerinin üzerinde yoğun bir baskı oluşturacağını belirtti.