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CAAM: Çin’in otomobil üretimi Ağustos ayında %18,7, satışları ise %17,8 düştü

Cuma, 10 Eylül 2021 16:08:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de otomobil üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %7,4 ve yıllık %18,7 düşüşle 1,72 milyon adet; satışları ise aylık %3,5 ve yıllık %17,8 düşüşle 1,80 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin otomobil üretimi yıllık %11,9 artışla 16,17 milyon adet olurken, satışları yıllık %13,7 artışla 16,56 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %3,3 ve yıllık %11,9 düşüşle 1,50 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık değişiklik göstermeyerek ve yıllık %11,7 düşerek 1,56 milyon adet oldu. Bu yılın ilk sekiz ayında, binek araç üretimi yıllık %15,2 artışla 12,90 milyon adet, satışları yıllık %16 artışla 13,11 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Ağustos ayında aylık %27,5 ve yıllık %46,2 düşüşle 229.000 adet olurken, satışları ise aylık %20,9 ve yıllık %42,8 düşüşle 247.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ticari araç üretimi yıllık %5,5 artarak 3,44 milyon adede çıktı.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları yıllık 1,8 kat artışla sırasıyla 309.000 ve 321.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise, yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 1,9 kat artışla sırasıyla 1,81 milyon adet ve 1,80 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

CAAM, Çin’in, otomobil piyasanın %20’sini yeni elektrikli araçların oluşturmasına yönelik hedefini, 2025 yılından önce gerçekleştirebileceğini belirtti.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  otomotiv  |  benzer haberler »


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