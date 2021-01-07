CAAM: Çin’in otomobil satışlarının Aralık’ta %5,4 artması, 2020’de %1,9 düşmesi bekleniyor

Perşembe, 07 Ocak 2021 15:04:59 (GMT+3) | Şanghay

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çin’in otomobil satışlarının aylık %1,2 ve yıllık %5,4 artışla 2,80 milyon adet olması bekleniyor. Özellikle, binek araç satışlarının yıllık %5,9 artış ve ticari araç satışlarının yıllık %4,4 düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde, Çin’in otomobil satışlarının yıllık %1,9 düşüşle 25,27 milyon adet olması bekleniyor. Söz konusu dönemde, binek araç satışlarının yıllık %6,1 düşüş ve ticari araç satışlarının da yıllık %18 artış göstereceği öngörülüyor.