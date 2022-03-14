CAAM: Çin’in otomobil satışları Şubat ayında %18,7 arttı

Pazartesi, 14 Mart 2022 11:18:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %25,2 düşüşle ve yıllık %20,6 artışla 1,81 milyon adet; satışları ise aylık %31,4 düşüşle ve yıllık %18,7 artışla 1,73 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, otomobil üretimi yıllık %8,8 artışla 4,23 milyon adet olurken, satışları yıllık %7,5 artışla 4,27 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %26,1 düşüşle ve yıllık %32 artışla 1,53 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %32 düşerek ve yıllık %27,8 artarak 1,49 milyon adet oldu. Bu yılın ilk iki ayında, binek araç üretimi yıllık %17,6 artışla 3,61 milyon adet, satışları yıllık %14,4 artışla 3,67 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Şubat ayında aylık %19,2 ve yıllık %18,3 düşüşle 279.000 adet olurken, satışları ise aylık %24,7 ve yıllık %16,6 düşüşle 250.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ticari araç üretimi yıllık %24 düşerek 624.000 adede gerilerken, ticari araç satışları yıllık %21,7 düşüşle 594.000 adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık 2 ve 1,8 kat artışla 368.000 ve 334.000 adet seviyelerinde yer aldı. Ocak-Şubat döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi ile satışları sırasıyla yıllık 1,6 kat ve 1,5 kat artışla 820.000 adet ve 765.000 adet seviyelerinde kaydedildi.