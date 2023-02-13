CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak ayında %35,5 arttı

Pazartesi, 13 Şubat 2023 11:35:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yıl Ocak ayında aylık %33,1 ve yıllık %34,3 düşüşle 1,59 milyon adet; satışları ise aylık %35,5 artış ve yıllık %35 düşüşle 1,65 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %34,3 ve yıllık %32,9 düşüşle 1,4 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları aylık %35,2 ve yıllık %32,9 düşüşle 1,47 milyon adet oldu.

Ticari araç üretimi Ocak ayında aylık %23,9 ve yıllık %43,1 düşüşle 197.000 adet olurken, satışları ise aylık %38,1 ve yıllık %47,7 düşüşle 180 .000 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi yıllık %6,9 artış ve aylık %46,6 düşüşle 425.000 adet olurken, satışları yıllık %6,3 artış ve aylık %49,9 düşüşle 408.000 adet seviyesinde yer aldı ve yeni elektrikli araçların pazar payı %24,7’ye ulaştı. Yeni elektrikli araç satışlarındaki teşviklerin azalması ve düşen satış fiyatları yeni elektrikli araç piyasası üzerinde baskıya sebep oldu.

Ocak ayında Çin’in otomobil ihracatı aylık %7,1 düşüş ve yıllık %30,1 artışla 301.000 adet oldu.