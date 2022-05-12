CAAM: Çin’in otomobil satışları Nisan ayında %47,1 düştü

Perşembe, 12 Mayıs 2022 12:29:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %46,2 ve yıllık %46,1 düşüşle 1,21 milyon adet; satışları ise aylık %47,1 ve yıllık %47,6 düşüşle 1,18 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, otomobil üretimi yıllık %10,5 düşüşle 7,69 milyon adet olurken, satışları yıllık %12,1 düşüşle 7,69 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %47,1 ve yıllık %41,9 düşüşle 996.000 adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %48,2 ve yıllık %43,4 düşerek 965.000 adet oldu. Bu yılın ilk dört ayında, binek araç üretimi yıllık %2,6 düşüşle 6,49 milyon adet, satışları yıllık %4,2 düşüşle 6,51 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Nisan ayında aylık %41,8 ve yıllık %59,8 düşüşle 210.000 adet olurken, satışları ise aylık %41,6 ve yıllık %60,7 düşüşle 216.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, ticari araç üretimi yıllık %37,9 düşerek 1,20 milyon adede gerilerken, ticari araç satışları yıllık %39,8 düşüşle 1,18 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi aylık %33 düşüş ve yıllık %43,9 artışla 312.000 adet olurken, satışları ise aylık %38,3 düşüş ve yıllık %44,6 artışla 299.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Nisan döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi ile satışları sırasıyla yıllık 1,14 kat ve 1,12 kat artışla sırasıyla 1,61 milyon adet ve 1,56 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.