CAAM: Çin’in otomobil satışları Mayıs ayında %57,6 arttı

Salı, 14 Haziran 2022 11:07:07 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %59,7 artış ve yıllık %5,7 düşüşle 1,93 milyon adet; satışları ise aylık %57,6 artış ve yıllık %12,6 düşüşle 1,86 milyon adet oldu. Yıllık bazdaki bu düşüşler, Nisan ayında kaydedilen düşüşlere kıyasla sırasıyla 40,4 puan ve 35 puan daha az oldu.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, otomobil üretimi yıllık %9,6 düşüşle 9,62 milyon adet olurken, satışları yıllık %12,2 düşüşle 9,56 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %70,8 ve yıllık %5,2 artışla 1,70 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %68,2 artış ve yıllık %1,4 düşüşle 1,62 milyon adet oldu. Bu yılın ilk beş ayında, binek araç üretimi yıllık %1,1 düşüşle 8,20 milyon adet, satışları yıllık %3,6 düşüşle 8,13 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Mayıs ayında aylık %7,2 artış ve yıllık %47 düşüşle 225.000 adet olurken, satışları ise aylık %10,4 artış ve yıllık %50,5 düşüşle 239.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, ticari araç üretimi yıllık %39,4 düşerek 1,42 milyon adet olurken, ticari araç satışları yıllık %41,9 düşüşle 1,42 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi aylık %49,5 ve yıllık %113,9 artışla 466.000 adet olurken, satışları ise aylık %49,6 ve yıllık %105,2 artışla 447.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi ile satışları sırasıyla yıllık 1,14 kat ve 1,11 kat artışla sırasıyla 2,07 milyon adet ve 2 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.