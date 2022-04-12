CAAM: Çin’in otomobil satışları Mart ayında %11,7 düştü

Salı, 12 Nisan 2022 10:21:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Mart ayında aylık %23,4 artışla ve yıllık %9,1 düşüşle 2,24 milyon adet; satışları ise aylık %28,4 artışla ve yıllık %11,7 düşüşle 2,23 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, otomobil üretimi yıllık %2 artışla 6,48 milyon adet olurken, satışları yıllık %0,2 artışla 6,51 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %22,4 artışla ve yıllık %0,1 düşüşle 1,88 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %25,1 artarak ve yıllık %0,6 düşerek 1,86 milyon adet oldu. Bu yılın ilk üç ayında, binek araç üretimi yıllık %11 artışla 5,50 milyon adet, satışları yıllık %9 artışla 5,45 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Mart ayında aylık %29,2 artışla ve yıllık %38 düşüşle 360.000 adet olurken, satışları ise aylık %47,4 artışla ve yıllık %43,5 düşüşle 370.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, ticari araç üretimi yıllık %29,7 düşerek 985.000 adede gerilerken, ticari araç satışları yıllık %31,7 düşüşle 965.000 adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi ve satışları yıllık 1,1 kat artışla sırasıyla 465.000 ve 484.000 adet seviyelerinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi ile satışları yıllık 1,4 kat artışla sırasıyla 1,30 milyon adet ve 1,25 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.