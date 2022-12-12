CAAM: Çin’in otomobil satışları Kasım ayında %7,9 düştü

Pazartesi, 12 Aralık 2022 12:18:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %8,2 düşüş ve yıllık %7,9 artışla 2,38 milyon adet; satışları ise aylık %7,1 düşüş ve yıllık %7,9 artışla 2,33 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, otomobil üretimi yıllık %6,1 artışla 24,63 milyon adet olurken, satışları yıllık %3,3 artışla 24,63 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artışlar, yılın ilk 10 ayında kaydedilene kıyasla sırasıyla 1,8 puan ve 1,3 puan daha düşük oldu.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %7,8 ve yıllık %3,9 düşüşle 2,15 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %7 ve yıllık %5,6 düşüşle 2,07 milyon adet oldu.

Bu yılın ilk 11 ayında, binek araç üretimi yıllık %14,7 artışla 21,7 milyon adet, satışları yıllık %11,5 artışla 21,29 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Kasım ayında aylık %11,2 ve yıllık %33,4 düşüşle 235.000 adet olurken, satışları ise aylık %7,5 ve yıllık %23,4 düşüşle 253.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ticari araç üretimi yıllık %31,9 düşerek 2,93 milyon adet olurken, ticari araç satışları yıllık %32,1 düşüşle 3,01 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi yıllık %65,6 artışla 768.000 adet olurken, satışları yıllık %72,3 artışla 786.000 adet seviyesinde yer aldı. Elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının %33,8’ine karşılık geldi.

Ocak-Kasım döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi ve satışları yıllık iki kat artışla sırasıyla 6,25 milyon adet ve 6,06 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında Çin’in otomobil ihracatı aylık %2,5 düşüş ve yıllık %64,8 artışla 329.000 adet oldu. Bu yılın ilk 11 ayında ise Çin’in otomobil ihracatı yıllık %55,3 artışla 2,78 milyon adet seviyesinde yer aldı.