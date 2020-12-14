CAAM: Çin’in otomobil satışları Kasım ayında %7,6 arttı

Pazartesi, 14 Aralık 2020 12:05:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Çin’in otomobil üretimi aylık %11,5 ve yıllık %9,6 artışla 2,85 milyon olurken, ülkedeki otomobil satışları söz konusu ayda aylık %7,6 ve yıllık %12,6 artış göstererek 2,77 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise, Çin’de otomobil üretimi yıllık %3 düşüşle 22,37 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %2,9 düşüş göstererek 22,47 milyon adet seviyesinde yer aldı. Bu düşüşler, yılın ilk on ayında kaydedilen düşüş oranlarından sırasıyla 1,6 ve 1,8 puan daha az oldu.

Kasım ayında, Çin’de binek araç üretimi yıllık %7,5 artışla 2,33 milyon adet seviyesinde yer alırken, ülkenin binek araç satışları aynı ayda yıllık %11,6 artış göstererek 2,30 milyon adede ulaştı. Yılın ilk on bir ayında ise, ülkedeki binek araçların üretimi yıllık bazda %8,1 düşüşle 17,65 milyon adet olurken, satışları ise yıllık bazda %7,6 düşüş göstererek 17,79 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Çin’de binek araç üretimi ve satışlarının söz konusu dönemde kaydedilen yıllık düşüş hızı, yılın ilk on ayında kaydedilen düşüş oranlarına kıyasla sırasıyla 2 ve 2,3 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu ayda, ülkede ticari taşıt üretimi aylık %10,6 ve yıllık %20,3 artışla 518.000 adet olurken, ticari araç satışları aylık %1,9 ve yıllık %18 artışla 472.000 adet olarak kaydedildi. Yılın ilk on bir ayında, ülkenin ticari taşıt üretimi yıllık %22,2 artışla 4,72 milyon adet olurken, satışları da yıllık %20,5 artışla 4,68 milyon adede ulaştı. Söz konusu dönemde kaydedilen üretim ve satış artış oranları, yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla sırasıyla 0,3 ve 0,4 puan daha düşük seviyede yer aldı.

Kasım ayında yeni elektrikli araç üretimi ve satışı sırasıyla yıllık %75,1 ve %104,9 artışla 198.000 adet ve 200.000 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde yeni elektrikli araç üretimi yıllık %0,1 düşüşle 1,12 milyon adet olurken, bu oran yılın ilk on ayında kaydedilen düşüş hızından 9,1 puan daha yavaş oldu. Söz konusu dönemde yeni elektrikli araç satışı ise yıllık %3,9 artışla 1,11 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

CAAM Başkan Yardımcısı Fu Bingfeng, 2020 yılında Çin’de araç satışlarının yıllık %2’den az düşüşle 25 milyon adede ulaşmasının beklendiğini ve bunun bu yılın başında beklenenden çok daha iyi bir seviye olduğunu söyledi. Bu yıl Çin’de binek araç satışlarının 20 milyon adedi ve ticari araç satışlarının da 5 milyon adedi geçmesi bekleniyor.