CAAM: Çin’in otomobil satışları Eylül ayında %25,7 arttı

Çarşamba, 12 Ekim 2022 11:46:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %11,5 ve yıllık %28,1 artışla 2,67 milyon adet; satışları ise aylık %9,5 ve yıllık %25,7 artışla 2,61 milyon adet oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, otomobil üretimi yıllık %7,4 artışla 19,63 milyon adet olurken, satışları yıllık %4,4 artışla 19,47 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artışlar, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla sırasıyla 2,6 puan ve 2,7 puan daha yüksek oldu.

Söz konusu ayda, binek araç üretimi aylık %11,7 ve yıllık %35,8 artışla 2,41 milyon adet seviyesinde yer alırken, binek araç satışları ise aylık %9,7 ve yıllık %32,7 artışla 2,33 milyon adet oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında, binek araç üretimi yıllık %17,2 artışla 17,21 milyon adet, satışları yıllık %14,2 artışla 16,99 milyon adet seviyelerinde yer aldı.

Ticari araç üretimi Eylül ayında aylık %10,5 artış ve yıllık %15,6 düşüşle 263.000 adet olurken, satışları ise aylık %7,9 artış ve yıllık %12,5 düşüşle 279.000 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, ticari araç üretimi yıllık %32,6 düşerek 2,43 milyon adet olurken, ticari araç satışları yıllık %34,2 düşüşle 2,48 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda, yeni elektrikli araç üretimi aylık %9,3 ve yıllık 1,1 kat artışla 755.000 adet olurken, satışları aylık %6,3 ve yıllık %93,9 artışla 708.000 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde ise yeni elektrikli araç üretimi yıllık 1,2 kat artışla 4,72 milyon adet ve satışları da yıllık 1,1 kat artışla 4,57 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin’in otomobil ihracatı aylık %2,6 düşüş ve yıllık %73,9 artışla 301.000 adet oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise Çin’in otomobil ihracatı yıllık %55,5 artışla 2,12 milyon adet seviyesinde yer aldı.